Экс-чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор является самым популярным бойцом смешанного стиля (MMA). Об этом сообщает Forbes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ирландец является единственным представителем дисциплины среди тех, кто смог попасть в первую пятерку часто упоминаемых в соцсетях спортсменов. Первое место досталось игроку сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, второе - капитану каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионелю Месси, третье - нападающему сборной Бразилии и французского "Пари Сен-Жермен" Неймару, а на четвертой строчке расположился игрок сборной Франции и "ПСЖ" Килиан Мбаппе.

По информации источника, несмотря на то что ирландец не выходил в октагон с прошлого года, его упоминают 159,7 млн раз. Это почти в полтора раза больше, чем у чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, в активе которого 111,1 млн упоминаний.

Также среди бойцов MMA в рейтинг наиболее упоминаемых вошли британец Энтони Джошуа (41,6 млн), американец Флойд Мейвезер-младший (31,4 млн) и мексиканец Сауль Альварес (26 млн).

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