"Манчестер Сити" сыграл вничью с лондонским "Тоттенхэмом" в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев отличились Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро. У гостей мячи забили Эрик Ламела и Лукас Моура.

На 90+2 минуте Габриэл Жезус забил мяч, однако гол был отменен из-за игры рукой футболистом хозяев.

В третьем туре "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Борнмутом", а "Тоттенхэм" примет "Ньюкасл Юнайтед".

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