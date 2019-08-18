https://news.day.az/sport/1148164.html «Реал» опережает «Барсу» в таблице впервые за 818 дней
«Реал» опережает «Барсу» в таблице впервые за 818 дней
"Реал" обыграл "Сельту" в матче первого тура чемпионата Испании (3:1), сообщает Day.Az со ссылкой на Sports.ru.
Мадридская команда лидирует в турнирной таблице после шести сыгранных в стартовом туре матчей, набрав три очка, так же, как "Атлетик" и "Мальорка".
"Реал" опережает в турнирной таблице Ла Лиге "Барселону", которая в 1-м туре проиграла "Атлетику" (0:1), впервые за 818 дней.
В последний раз "Реал" был выше каталонцев в таблице в конце сезона-2016/17, когда команда Зинедина Зидана стала чемпионом страны.
С тех пор "Реал" несколько раз имел равное количество очков с "Барсой" в Примере, но ни разу не опережал ее.
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