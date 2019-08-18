Анонимный источник рассказал о резонансной ситуации, в которую попал экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макрегор, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В апреле 2019 года ирландец в одном из баров ударил по лицу пожилого мужчину.

"Мужчина, которому Макгрегор предложил виски, сказал: "Я не хочу пить это дерьмо, мне не нужен твой напиток". И Конору это не понравилось, после чего он замахнулся на него.

Насколько я знаю, он больше не посещал этот бар после произошедшего. Это случилось еще в апреле. Это было глупо, и мужчине, возможно, стоило передать виски кому-то другому и просто сказать "спасибо", - цитирует очевидца Irishmirror.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!