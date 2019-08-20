Международная федерация футбола огласила список из десяти человек, которые претендуют на получение премии имени Ференца Пушкаша за лучший гол года. Среди кандидатов - швед Златан Ибрагимович, забивший 500-й гол в карьере с помощью приёма из тхэквондо, и аргентинец Лионель Месси с его элегантным парашютом в ворота "Бетиса", передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Кроме Ибрагимовича и Месси на премию номинированы Матеус Кунья ("РБ Лейпциг"), Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт"), Фабио Куальярелла ("Сампдория"), Эндрос Таунсенд ("Кристал Пэлас"), Даниэль Жори ("Дебрецен"), Билли Симпсон ("Клифтонвилл Лэдис"), Эми Родригес ("Юта Роялз") и Аджара Нчут (сборная Камеруна).

Голосование на сайте ФИФА продлится до 1 сентября, в финальный этап пройдут лишь три претендента, из которых легенды футбола выберут лучшего.

Премию Пушкаша в 2018 году получил египтянин Мохаммед Салах из "Ливерпуля".

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