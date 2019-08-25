Полузащитник испанского "Бетиса" Кристиан Тельо отклонил предложения о трансфере от российских "Спартака" и "Краснодара". Об этом сообщает Onda Cero, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Спортсмен решил остаться в своей нынешней команде, в которой он чувствует себя счастливым. Кроме того, Тельо отказался от переезда в один из турецких клубов, который был готов платить ему большие деньги.

Тельо - бывший игрок "Барселоны", "Фиорентины" и "Порту". В прошедшем сезоне он забил пять голов и отдал девять результативных передач в 41 матче во всех турнирах. Игрок имеет опыт выступления за сборную Испании.

"Спартак" и "Краснодар" выступают в еврокубках. В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов "быки" были разгромлены греческим "Олимпиакосом" - 0:4. "Спартак" в отборе Лиги Европы уступил португальской "Браге" - 0:1.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!