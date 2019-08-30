Групповой раунд
Группа A: "Севилья" (Испания), АПОЭЛ (Кипр), "Карабах" (Азербайджан), "Дюделанж" (Люксембург)
Группа B: "Динамо" Киев (Украина), "Копенгаген" (Дания), "Мальме" (Швеция), "Лугано" (Швейцария)
Группа C: "Базель" (Швейцария), "Краснодар" (Россия), "Хетафе" (Испания), "Трабзонспор" (Турция)
Группа D: "Спортинг" (Португалия), ПСВ (Голландия), "Русенборг" (Норвегия), ЛАСК (Австрия)
Группа E: "Лацио" (Италия), "Селтик" (Шотландия), "Ренн" (Франция), ЧФР (Румыния)
Группа F: "Арсенал" (Англия), "Айнтрахт" (Германия), "Стандард" (Бельгия), "Витория Гимараэш" (Португалия)
Группа G: "Порту" (Португалия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Фейеноорд" (Голландия), "Рейнджерс" (Шотландия)
Группа H: ЦСКА (Россия), "Лудогорец" (Болгария), "Эспаньол" (Испания), "Ференцварош" (Венгрия)
Группа I: "Вольфсбург" (Германия),"Гент" (Бельгия), "Сент-Этьен" (Франция), "Александрия" (Украина)
Группа J: "Рома" (Италия), "Боруссия" Менхенгладбах (Германия), "Истанбул" (Турция), "Вольфсберг" (Австрия)
Группа K: "Бешикташ" (Турция), "Брага" (Португалия), "Вулверхэмптон" (Англия), "Слован" (Словакия)
Группа L: "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Астана" (Казахстан), "Партизан" (Сербия), АЗ (Голландия)
Матчи группового раунда пройдут 19 сентября, 3 и 24 октября, 7 и 28 ноября, а также 12 декабря. 16 декабря состоится жеребьевка 1/16 финала.