Нападающий "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал нереализованный пенальти в матче квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года против национальной команды Албании.

Его слова приводит Goal.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Гризманн заявил, что сожалеет о незабитом пенальти, и пообещал поработать над своей техникой. "Возможно я промахнулся, потому что моя жена не смотрела матч!" - добавил он. Футболист также отметил действия товарищей по команде, сказав, что сборная Франции находится на правильном пути и показывает командный футбол.

Французы одержали победу над албанцами со счетом 4-1. Сборная Франции занимает первое место в группе Н, Албания расположилась на четвертом месте. До этого матча Гризманн забивал все пенальти за национальную команду.

Футболист выступает за "Барселону" с лета этого года. Он является вице-чемпионом Европы и чемпионом мира в составе сборной Франции.

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