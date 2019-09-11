37-й Чемпионат мира по художественной гимнастике в Баку - это важное соревнование, потому что носит лицензионный характер для Олимпийских игр-2020. Об этом сказала в среду журналистам главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В Чемпионате примут участие более 300 гимнасток из 61-й страны мира. Азербайджан на соревнованиях представят девять спортсменок, в индивидуальной программе - наши лидеры Зохра Агамирова и Вероника Гудис, а также молодые спортсменки Елизавета Лузан и Марьям Сафарова. В состав команды в групповых упражнениях вошли Айшан Байрамова, Диана Ахмедбейли, Алия Пашаева, Зейнаб Гумматова и Дарья Сорокина. Все гимнастки волнуются, так как соревнования носят лицензионный характер. На самом деле меня радует, что они испытывают волнение. Это показывает, что они осознают всю ответственность и серьезность соревнований. Что касается результата, то я не могу говорить о нем заранее. Самое главное, чтобы мы хорошо выступили", - сказала Василева.

Главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике отметила, что программу, с которой выступят наши спортсменки, они готовили целый сезон.

"Эту программу мы уже обкатывали целый сезон. Единственное, с новым упражнением - композицией с лентой под песню из репертуара Муслима Магомаева "О море, море" выступит Вероника Гудис. Кстати, после того как специалисты посмотрели на ее первый старт в Минске, все с одобрением отозвались о программе. На Чемпионате Зохра Агамирова и Вероника Гудис выступят в упражнениях с четырьмя предметами, Елизавета Лузан представит упражнение с булавами, а Марьям Сафарова, которая неожиданно подключилась и заменила травмированную Фатиму Акперову, выступит в упражнении с лентой", - добавила она.

Говоря о церемонии открытия Чемпионата мира по художественной гимнастике, Мариана Василева отметила, что в ней примут участие 200 гимнастов.

"Шоу называется "Сказка Востока". Приглашаю всех зрителей посмотреть церемонию открытия и сами соревнования. Ждем всех в Национальной арене гимнастики 16-22 сентября!", - подчеркнула она.

Отметим, что спустя 14 лет Баку вновь примет Чемпионат мира по художественной гимнастике. В Национальной арене гимнастики в течение семи дней будут выступать гимнастки, как в индивидуальной программе, так и в составе команд в групповых упражнениях, которые будут бороться в соревнованиях по отдельным предметам и многоборью. Будут также оглашены имена лучших спортсменок в командном зачете.

Чемпионат мира является квалификационным соревнованием на Олимпийские игры - 2020. Данный Чемпионат определит не только медалистов, но и имена новых кандидатов на Олимпиаду. ТОП-16 гимнасток, выступающих в индивидуальной программе многоборья, получат лицензию (максимум две гимнастки от страны). Что касается команд в групповых упражнениях, то по итогам прошлогоднего Чемпионата мира Болгария, Россия и Италия уже обеспечили себе лицензию. На Чемпионате в Баку лицензию получат еще 5 команд.​

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