Троекратный чемпион мира Магомедрасул Меджидов провел первый бой в профессиональном боксе, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Во встрече, проведенной в Madison Square Garden в Нью-Йорке, он одержал победу над американцем Эдом Фонтейном. 33-летний азербайджанский боксер победил своего соперника в третьем раунде техническим нокаутом.

Напомним, что Эд Фонтейн победил в семи боях из 12, проведенных на профессиональном ринге.

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