https://news.day.az/sport/1156072.html Магомедрасул Меджидов одержал победу в первом бою в профессиональном боксе
Магомедрасул Меджидов одержал победу в первом бою в профессиональном боксе
Троекратный чемпион мира Магомедрасул Меджидов провел первый бой в профессиональном боксе, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
Во встрече, проведенной в Madison Square Garden в Нью-Йорке, он одержал победу над американцем Эдом Фонтейном. 33-летний азербайджанский боксер победил своего соперника в третьем раунде техническим нокаутом.
Напомним, что Эд Фонтейн победил в семи боях из 12, проведенных на профессиональном ринге.
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