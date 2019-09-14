"Ливерпуль" на своем поле обыграл "Ньюкасл" в матче пятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Встреча прошла в субботу, 14 сентября, на стадионе Энфилд и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На седьмой минуте игры счет открыл защитник гостей Йетро Виллемс. Отыграться "Ливерпулю" удалось через 21 минуту усилиями Садио Мане. В концовке первого тайма сенегальский форвард оформил дубль и вывел свою команду вперед.

Во втором тайме окончательный счет установил нападающий хозяев Мохамед Салах, забивший на 72-й минуте.

После пяти туров "Ливерпуль" имеет в активе 15 очков и продолжает лидировать в первенстве Англии. "Ньюкасл" набрал четыре балла, "сороки" расположились на 15-й строчке в чемпионате.

В следующем туре красные 22 сентября на выезде сыграют с "Челси". "Ньюкасл" днем ранее примет "Брайтон".

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