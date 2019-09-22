https://news.day.az/sport/1158619.html Миланское дерби: "Интер" оказался сильнее "Милана" - ВИДЕО
Миланское дерби: "Интер" оказался сильнее "Милана" - ВИДЕО
На стадионе "Сан-Сиро" состоялось знаменитое миланское дерби между "Миланом" и "Интером" в рамках четвертого тура чемпионата Италии по футболу. Команда Антонио Конте добилась победы со счетом 2:0 и возглавила турнирную таблицу серии А, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В составе номинальных гостей мячи забили Марсело Брозович и Ромелу Лукаку.
"Интер" с 12 очками лидирует в чемпионате Италии. "Милан" с шестью баллами расположился на девятом месте.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре