Вице-президент УЕФА Мишель Ува подтвердил, что организация рассмотрит призывы перенести финал Лиги чемпионов из Стамбула, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Требования лишить Турцию финала появились из-за военной операции турецкой армии в Сирии. Кроме того, недовольства вызывают военные приветствия футболистов сборной Турции во время отборочных матчей к Евро-2020.

"Мы исполним свою роль с полным уважением автономии и независимости спорта. Но мы, конечно, не можем заменить ООН, ЕС, США, дипломатии, послов и другие политические институты", - сказал Ува. - "Решения будут приниматься после консультаций с Исполнительным комитетом УЕФА и президентом".

Ранее министр спорта Франции потребовала применить санкции к сборной Турции, а клуб из второй бундеслиги "Санкт-Паули" отстранил турецкого полузащитника Дженка Шахина, который поддержал наступление Турции на Сирию.

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