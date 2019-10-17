Футбольная "Барселона" из-за народных волнений, охвативших столицу Каталонии, не сможет провести принципиальный матч против мадридского "Реала" на "Камп Ноу", который запланирован на 26 октября. Однако в каталонском клубе готовы перенести встречу., передает Day.Az со ссылкой на Вести

Представителей обоих клубов не устроил вариант с обменом кругами, который был предложен Федерацией футбола Испании. Однако, как сообщает Football HD, оба клуба нашли дату, когда они смогут провести первое в сезоне Эль-Класико - 18 декабря.

Напомним, что власти Испании опасаются, что футбольный матч между двумя сильнейшими командами страны может обострить сложившуюся в Каталонии ситуацию. Власти Каталонии же не могут гарантировать обеспечение безопасности участникам матча.

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