"Ливерпуль" на выезде обыграл "Астон Виллу" в матче 11-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Встреча прошла в субботу, 2 ноября, в Бирмингеме и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Хозяев на 21-й минуте вывел вперед Махмуд Хассан. Красные отыгрались за три минуты до конца основного времени матча усилиями Эндрю Робертсона. На 94-й минуте победный мяч забил форвард мерсисайдцев Садио Мане.

"Ливерпуль" благодаря победе сохранил лидерство в чемпионате и шестиочковый отрыв от ближайшего преследователя - "Манчестер Сити". "Астон Вилла" имеет в активе 11 очков и находится на 16-м месте.

В следующем туре "Ливерпуль" 10 ноября на своем поле встретится с действующим чемпионом Англии "Манчестер Сити". "Астон Вилла" в тот же день на выезде сыграет с "Вулверхэмптоном".

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