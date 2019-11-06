"Барселона" и "Славия" сыграли вничью в рамках 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на soccer.ru.

"Барселона" занимает 1 место в группе (8 очков), а "Славия" расположилась на 4 месте (2 пункта).

Барселона, стадион Камп Ноу

"Барселона" - "Славия" 0:0

"Барселона": тер Штеген, Нелсон Семеду, Пике, Ленгле, Альба (Роберто 46), де Йонг, Бускетс (Ракитич 68), Дембеле (Фати 65), Видаль, Гризманн, Лионель Месси

Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

"Славия": Коларж, Коуфал, Кудела, Фридрих, Борил, Соучек, Шевчик, Траоре (Тецл 57), Станчу (Гушбауэр 63), Олайинка, Масопуст (Провод 82)

Главный тренер: Трпишовски Йиндрих.

Предупреждения: Пике 14, Олайинка 21, Нелсон Семеду 32, Бускетс 43, Станчу 48, Гушбауэр 82, Кудела 84

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