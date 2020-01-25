https://news.day.az/sport/1196986.html Китай лишен права проведения Олимпийского квалификационного турнира

Китай лишен права проведения Олимпийского квалификационного турнира

Спорт, 25 января 2020 11:23 259

В программу Олимпийских квалификационных турниров по боксу внесено изменение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, изменены место и сроки проведения турнира в зоне Азии и Океании.

Турнир будет организован не в Китае, а в Иордании. Решение об отказе от проведения турнира в Ухани принято в связи с распространением опасного вируса, из-за которого уже умерли 26 человек.

Соревнование, которое планировалось провести 3-14 февраля в Ухани, пройдет в марте. Турнир в Аммане состоится 3-11 числа.

Отметим, что на Олимпийском квалификационном турнире в зоне Азии и Океании будут разыграны 63 лицензии на Токио-2020.

Təcili pul krediti 15 dəqiqəyə 30 000 manatadək! Самые дешевые авиабилеты!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
То, что Армения творит с Шушинской крепостью - целенаправленный теракт против азербайджанского наследия 11:37, Политика 168
Число погибших от коронавируса в Китае достигло 41 11:26, В мире 261
Китай лишен права проведения Олимпийского квалификационного турнира 11:23, Спорт 259
Смертельное ДТП с участием шести машин произошло в Москве - ВИДЕО 11:13, В мире 359
В Сети высмеяли новый логотип Космических войск США 11:10, В мире 333
В Хырдалане будут перебои со светом 11:03, Экономика 370
Еще одного китайца госпитализировали в России с подозрением на коронавирус 10:52, В мире 439
Страшные кадры разрушительного землетрясения в Турции - ФОТО 10:46, В мире 679
В охваченный коронавирусом Ухань направили 1230 врачей 10:40, В мире 490
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю 10:26, Экономика 519
В результате землетрясения в Турции тысячи людей провели ночь на улице 10:17, В мире 638
Сильный пожар в Стамбуле - ФОТО- ВИДЕО 10:14, В мире 822
ЕС готов применить санкции к британским компаниям 10:11, В мире 644
Во Франции около полутонны кокаина нашли в ящике с бананами 10:04, В мире 630
Новая серия Galaxy A от Samsung – такой серию A вы еще не видели - ФОТО (R) 10:00, Экономика 691
Страшная авария в Баку, автомобили упали с моста - много пострадавших - ФОТО 09:54, Общество 1 684
74 тысячи семей получат право собственности на квартиру 09:49, Общество 799
ВС Армении вновь устроили провокацию на линии фронта 09:45, Политика 675
Люди в панике убегают из магазина во время землетрясения в Турции - ВИДЕО 09:39, В мире 1 244
Число пострадавших при землетрясении в Турции превысило тысячу человек 09:36, В мире 781
Среди жертв землетрясения в Турции нет азербайджанцев - Посольство 09:33, Общество 991
США разморозили $60 млн помощи Афганистану 09:25, В мире 774
В Кабмине Азербайджана прошло совещание в связи с внедрением ОМС 09:18, Общество 882
Тяжелое ДТП в Баку, 5 пострадавших 09:14, Общество 1 103
Астероид диаметром до одного километра летит к Земле 09:10, Это интересно 941
В Малайзии подтвердили три случая заражения новым коронавирусом 09:00, В мире 891
В Австралии зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом 08:40, В мире 973
Открытие офиса Всемирного экономического форума в Азербайджане - это важный показатель лидирующей роли нашей страны в регионе 08:26, Политика 1 061
Азербайджан наращивает производство в металлургии - ЦИФРЫ 07:32, Экономика 1 117
На участке одного из богатейших людей Таиланда нашли 400 человеческих костей 01:02, В мире 3 185
Никакими провокационными фильмами Армения не сможет разрушить азербайджано-российские отношения - статья в Day.Az вызвала истерику у сепаратистов 00:31, Политика 3 716
Во Франции госпитализировали человека с подозрением на заражение коронавирусом 24 января 23:40, В мире 3 187
Азербайджан всерьез намерен усиливать свою роль в мировой экономике - украинский эксперт об итогах Давосского форума 24 января 23:20, Экономика 3 460
Борис Джонсон подписал текст соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС 24 января 22:43, В мире 3 457
"Нам с братом повезло превратить древнее ремесло в бренд" - история семейного стартапа в Баку - ФОТО 24 января 22:37, Культура 4 526
Сильнейшее землетрясение в Турции: 21 погибший, 1500 раненых - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО 4 24 января 22:34, В мире 5 682
Эрдоган: около 400 тысяч беженцев из Сирии движутся к турецкой границе 24 января 21:49, В мире 3 742
Алеппо обстреляли почти 50 раз - 11 погибших 24 января 21:35, В мире 3 634
Али Керимли и его пособники прислуживают зарубежным силам в целях очернения страны - Бахруз Гулиев 24 января 20:56, Политика 3 891
В США подтвердили второй случай заболевания коронавирусом из Китая 24 января 20:47, В мире 3 945
В Баку проходит ароматный Фестиваль кофе и чая - ФОТО 24 января 20:36, Общество 4 477
Постоянно растет интерес азербайджанской молодежи к русскому языку – академик Кямал Абдулла 24 января 20:24, Общество 4 337
Меркель и Эрдоган сделали заявления по Ливии и Сирии 24 января 20:22, В мире 3 958
Обнаружен неудаляемый Android-вирус 24 января 20:15, Технологии 3 940
Совет печати Азербайджана аннулировал "черный список" недобросовестных СМИ - ФОТО 24 января 20:03, Общество 3 992
СМИ сообщили о 896 заболевших новым коронавирусом в Китае 24 января 19:55, В мире 3 964
В Баку оштрафованы водители, скрывшие номера автомобилей 24 января 19:42, Общество 4 308
На более 1800 строительных объектов выявили недостатки 24 января 19:30, Общество 4 068
Конференция "Баку-Москва – диалог культур" послужит еще большему сближению наших народов – Анар Рзаев 24 января 19:24, Культура 4 048
Болгария объявила двух российских дипломатов персонами нон грата 24 января 19:16, В мире 4 067
В Испании изучают два возможных случая заражения коронавирусом 24 января 19:05, В мире 4 009
В Азербайджане сократились снежные запасы 24 января 18:52, Общество 4 316
Питер Тейс: Открытие регионального центра ВЭФ в Баку - большое достижение правительства Азербайджана 24 января 18:41, Политика 4 129
Стало известно, когда будет готов Генплан Баку 24 января 18:36, Общество 4 562
Анар Гулиев: В Баку дано разрешение на застройку 1 миллиона м² - ФОТО 24 января 18:30, Общество 4 591
В Баку состоится выставка картин Никаса Сафронова 24 января 18:26, Культура 4 383
В Непале зафиксирован первый случай заражения пневмонией нового типа 24 января 18:20, В мире 4 186
БТА обратилось к водителям и пассажирам 24 января 18:09, Общество 4 514
МИД Азербайджана предупредил граждан в связи с поездкой в Китай 24 января 18:03, Общество 4 324
Китай выделил 1 млрд юаней для борьбы с новым коронавирусом 24 января 17:50, В мире 4 275
В Китае зараженные люди падают прямо на улицах - ВИДЕО 24 января 17:40, В мире 4 911
Сахиль Бабаев призвал молодежь к участию в конкурсе "Восхождение" - ВИДЕО 24 января 17:31, Общество 4 450
Кто такой Полад Асланов и на кого он работал? – Шпионские игры против Азербайджана 24 января 17:20, Политика 5 251
На юго-западе ФРГ неизвестный открыл огонь - есть погибшие 24 января 17:17, В мире 4 521
Утверждены генпланы восьми городов Азербайджана 24 января 17:13, Общество 4 773
Важный акцент от Президента Ильхама Алиева. В Давосе напомнили миру о приоритетах внешней политики Баку 24 января 17:08, Политика 4 383
Михаил Швыдкой: Мы рассматриваем Азербайджан как нашего важного, стратегического партнера на Кавказе 24 января 17:02, Политика 4 415
Власти Китая подключили армию к борьбе с коронавирусом 24 января 16:49, В мире 4 582
Структурные изменения в ОАО «Муганбанк» (R) 24 января 16:40, Экономика 4 665
Мария Захарова: Умение сохранять свои традиции и находить возможность для диалога с другими народами – это и есть диалог культур 24 января 16:37, Политика 4 826
В Хьюстоне прогремел сильный взрыв 24 января 16:32, В мире 4 771
В Норвегии объявлен состав нового правительства 24 января 16:23, В мире 4 619
Баку и Москва подписали протокол о сотрудничестве в сфере культуры 24 января 16:17, Культура 4 758
По газу кинули, по нефти предлагали цену выше мировой - Лукашенко о разногласиях с Россией 24 января 16:16, В мире 5 009
Михаил Гусман поблагодарил Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву 24 января 16:11, Политика 11 303
Ильгар Велизаде: Азербайджан проводит в регионе независимую политику 24 января 16:03, Политика 4 639
Новые назначения в ПО "Азнефть" - ФОТО 24 января 16:00, Экономика 4 918
Турция отправила пассажира в КНР после того, как у него заподозрили новый тип коронавируса 24 января 15:56, В мире 4 816
Высота волн на Каспии достигла 3,2 метра 24 января 15:53, Общество 4 877
Названы объемы наземных водных запасов Азербайджана 24 января 15:51, Общество 4 839
Абульфас Гараев: В Баку в очередной раз пройдет Гуманитарный форум 24 января 15:40, Общество 4 815
В рамках конференции "Баку-Москва - диалог культур" состоялось открытие круглого стола - ФОТО 24 января 15:36, Общество 11 593
WADA запретит спортсменам пить пиво перед допинг-контролем 24 января 15:30, Спорт 4 828
Реформы Президента Ильхама Алиева и стабильность в Азербайджане очень позитивно оцениваются в мире 24 января 15:21, Политика 13 730
Эрдоган подарил Меркель инкрустированное зеркало и старинный шлем - ФОТО 24 января 15:15, В мире 5 236
В Иерусалиме подожгли мечеть, оставив агрессивные надписи 24 января 15:08, В мире 5 273
Случаев заражения коронавирусом в Азербайджане не выявлено - ВОЗ 24 января 14:56, Общество 5 230
В Баку будет пасмурно 24 января 14:52, Общество 5
Французские компании вложили $2,2 млрд в развитие экономики Азербайджана 24 января 14:49, Экономика 5 084
В Азербайджане будет проведен интеллектуальный конкурс среди волонтеров 24 января 14:43, Общество 5 026
Айдын Гулиев: Президент Ильхам Алиев раскрыл в Давосе карту "горячих точек" региона 24 января 14:39, Политика 5 026
Чингиз Абдуллаев: Восток и Запад сходятся, причем часто – в Азербайджане 24 января 14:36, Культура 5 116
Али Керимли снова увяз в болоте демагогии - "Политшоу представляет" - Видеопроект 24 января 14:33, Политика 4 985
Трагедия 20 Января, инициированная лауреатом Нобелевской премии мира 24 января 14:29, Политика 5 204
В Париже закрыли Эйфелеву башню 24 января 14:25, В мире 5 339
В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с мэром швейцарского города Монтре - ФОТО 24 января 14:14, Политика 14 172
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании "Equinor" - ФОТО 24 января 14:11, Политика 14 033
Умер исполнительный директор ВОЗ Питер Салама 24 января 14:05, В мире 5 261
Генпрокуратура Азербайджана прокомментировала слухи о пытках обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин 24 января 14:03, Общество 5 511
Случайно рассекречена внешность обновленного Mercedes-Benz E-класса 24 января 13:57, Технологии 5 370
В Центре мугама отметили концертом юбилей Вели Гадимова - ФОТО - ВИДЕО 24 января 13:41, Культура 5 353
В Турции приговорили к пожизненному заключению экс-замглавы генштаба 24 января 13:34, В мире 5 440
Завершено строительство участка новой автодороги Губа-Хыналыг - ФОТО 24 января 13:20, Общество 5 548
В Италии прошла премьера музыкального сочинения, посвященного Шуше - ФОТО - ВИДЕО 24 января 13:10, Культура 5 440
Давосская стратегия Азербайджана. Президент Ильхам Алиев становится влиятельным арбитром в международных процессах 24 января 13:05, Политика 18 285
При оргподдержке Фонда Гейдара Алиева в штаб-квартире ЮНЕСКО откроется выставка азербайджанских ковров 24 января 13:00, Общество 9 303
Фильмы азербайджанского режиссера будут представлены на on-line TV Нью-Йорка - ФОТО 24 января 12:54, Культура 5 549
Впервые в Азербайджане – создание online-магазина и приложений в IOS/Android всего за 21 день! - ФОТО (R) 24 января 12:50, Экономика 5 691
Пошлость, провокации и хаос - все, что могут предложить Азербайджану Али Керимли и Джамиль Гасанлы 24 января 12:47, Политика 9 411
Испанию захлестнули гигантские волны и окутала морская пена - ФОТОРЕПОРТАЖ 24 января 12:43, В мире 5 919
Эксперт рассказал, можно ли подхватить смертельный коронавирус через посылку из Китая 24 января 12:38, Это интересно 5 923
В Баку строятся еще два Центра службы «ASAN» 24 января 12:35, Общество 5 822
Российская делегация посетила могилу Общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО 24 января 12:32, Общество 5 697
В Париже готовится выставка сокровищ собора Нотр-Дам 24 января 12:29, В мире 5 571
В Сингапуре подтвердили еще два случая заболевания пневмонией нового типа 24 января 12:25, В мире 5 524
Азербайджано-французская торгово-промышленная палата нацелена на развитие отношений между странами 24 января 12:21, Экономика 5 532
В Пекине объявили высший уровень угрозы здоровью из-за коронавируса 24 января 12:18, В мире 5 619
Обнародованы программа и список литературы для участия в очередном туре конкурса «Восхождение» 24 января 12:09, Общество 5 656
Джордж Дик: Израиль полностью поддерживает территориальную целостность Азербайджана 24 января 11:58, Политика 5 635
Члены миссии ПАСЕ встретились с представителями парламентских партий Азербайджана 24 января 11:53, Политика 5 599
Израиль высоко ценит вклад Азербайджана в борьбу против нацизма - ЗАЯВЛЕНИЕ ПОСЛА 24 января 11:50, Политика 5 639
В Азербайджане за последние 5 лет ускорились темпы экономического роста 24 января 11:46, Экономика 5 695
Самолеты из Израиля в Азербайджан будут летать чаще 24 января 11:43, Туризм 6 153
5 лучших китайских cмартфонов – Купите именно сегодня и не проиграйте (R) 24 января 11:40, Экономика 6 022
Вьетнам прекратил авиасообщение с городом Ухань из-за вспышки коронавируса 24 января 11:37, В мире 5 727
Главы Европейского Совета и Еврокомиссии подписали соглашение о Brexit 24 января 11:33, В мире 5 737
Азербайджан добился значительных успехов в цифровизации 24 января 11:26, Экономика 5 799
Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности - ФОТО 24 января 11:17, Политика 5 799
Азербайджан серьезно сокращает вред, наносимый экологии промышленными предприятиями 24 января 11:13, Политика 5 780
Армянские солдаты в оккупированном Карабахе перестреляли друг друга 24 января 11:10, В мире 6 200
Национальные интересы Азербайджана - превыше всего - О знаковом ответе Президента Ильхама Алиева в Давосе 24 января 11:04, Политика 20 494
Polad Aslanov kimdir, kimlərə işləyir? - Azərbaycana qarşı CASUS OYUNLARI 24 января 10:55, Политика 6 017
Дмитрий Козак назначен заместителем главы администрации президента РФ 24 января 10:52, В мире 5 928
Владимир Путин назначил Мединского и Орешкина помощниками президента 24 января 10:46, В мире 6 071
Назван самый холодный месяц в Азербайджане за последние десятилетия 24 января 10:42, Общество 7 342
Азербайджан - важнейший торговой партнёр Франции в регионе 24 января 10:39, Экономика 5 929
Мировые цены на нефть перешли к росту после трехдневного падения 24 января 10:31, В мире 6 022
В Хырдалане будут перебои в подаче воды 24 января 10:27, Общество 6 372
Павел Клачков: Азербайджан вносит неоценимый вклад в глобальную борьбу с климатическими изменениями 24 января 10:22, Политика 7 469
Предполагаемому убийце малолетней Нармин предъявлено новое обвинение 24 января 10:13, Общество 11 105
В Баку газифицированы еще два жилых массива 24 января 10:05, Общество 6 199
В Азербайджане поезд протаранил автомобиль, есть пострадавшие - ФОТО 24 января 09:59, Общество 6 396
Азербайджан вынудил армян отменить показ провокационного фильма в Москве 24 января 09:55, Политика 6 801
ВС Армении обстреляли азербайджанские села из крупнокалиберных пулеметов 24 января 09:50, Политика 6 024
Сообщение между КНДР и Китаем полностью приостановлено из-за коронавируса 24 января 09:46, В мире 6 078
В Азербайджане подорожали эти драгметаллы 24 января 09:41, Экономика 6 160
В Китае начали строить больницу для лечения зараженных коронавирусом 24 января 09:37, В мире 6 151
Жуткое ДТП в Хырдалане: автомобиль на большой скорости сбил двух школьниц - ВИДЕО 24 января 09:32, Общество 8 472
В Британии девять человек ожидают результатов проверки на коронавирус 24 января 09:26, В мире 6 191
В офисе Гутерреша заявили, что руководство ООН не пользуется WhatsАpp 24 января 09:22, В мире 6 193
Ещё новости