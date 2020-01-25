Китай лишен права проведения Олимпийского квалификационного турнира

В программу Олимпийских квалификационных турниров по боксу внесено изменение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, изменены место и сроки проведения турнира в зоне Азии и Океании.

Турнир будет организован не в Китае, а в Иордании. Решение об отказе от проведения турнира в Ухани принято в связи с распространением опасного вируса, из-за которого уже умерли 26 человек.

Соревнование, которое планировалось провести 3-14 февраля в Ухани, пройдет в марте. Турнир в Аммане состоится 3-11 числа.

Отметим, что на Олимпийском квалификационном турнире в зоне Азии и Океании будут разыграны 63 лицензии на Токио-2020.