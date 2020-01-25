Фонд наследного принца Саудовской Аравии намерен купить английскую команду
Инвестиционный фонд наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда Бин Салман намерен купить клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Ньюкасл Юнайтед". Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации издания, сумма сделки составит более £340 млн. В переговорах по покупке команды участвует группа инвесторов во главе с британским финансистом Амандой Стейвли. Отмечается, что сделка может быть заключена в течение нескольких недель.
В 2019 году к покупке клуба был близок шейх Халид бен Заид Аль Нахайян, однако переговоры зашли в тупик.
После 24-х туров "Ньюкасл" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды 30 очков.
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