Итальянский футбольный клуб "Милан" столкнулся с непониманием со стороны представителей Серии "А" после того, как захотел почтить память погибшего баскетболиста Коби Брайанта. "Россонери" хотели выйти в траурных повязках на матч 1/4 финала Кубка Италии против "Торино".

Лига не оценила инициативы "Милана" и выступила против такой акции, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Свое решение представители Серии "А" аргументировать не стали. Впрочем, "Милан", несмотря на протест лиги, все равно планирует выйти на матч в черных повязках.

Напомним, что Коби Брайант трагически погиб в авиакатастрофе 26 января. Вертолет вместе с ним, его дочерью и еще семерыми пассажирами разбился в штате Калифорния.