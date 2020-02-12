Баку - прекрасное место для проведения гонок "Формулы 1".

Об этом на конференции "Польза проведения крупномасштабных спортивных соревнований для страны" сказал генеральный исполнительный директор и председатель Группы компаний "Формула 1" Чейз Керри, Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, Азербайджан на высоком уровне проводит эти соревнования, и у страны профессиональная команда.

Керри отметил, что Гран-при Азербайджана "Формулы 1" приносит большую пользу стране: "Это соревнование важно с точки зрения пропаганды Азербайджана в мире".

Он напомнил, что в этом году в мире пройдут 22 Гран-при "Формулы 1", а также отметил, что на треке Бакинского городского кольца возможны определенные изменения.