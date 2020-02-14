Болельщики подали рекордные 28,3 млн заявок на покупку билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.