Белорусская гимнастка Мария Махаринская (синхронные прыжки на батуте) стала лицом азербайджанского национального бренда - компании SmartScoring, сообщает в воскресенье Trend, передает Day.Az.

Выбор Марии Махаринской лицом компании обусловлен тем, что гимнастка является перспективной спортсменкой, победителем и призером многих международных турниров и соревнований.

"Мне очень приятно, что именно меня компания выбрала лицом SmartScoring. Надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным и долгим. Конечно, я давно знала о деятельности SmartScoring, эта компания долгое время с гимнастами. Благодаря SmartScoring мы гораздо быстрее можем узнать оценки, которые ставят судьи за выступления", - сказала Trend Махаринская.

Гимнастка также поделилась впечатлениями от организации Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) в Баку.

"Мне нравится, как в Азербайджане подходят к организации соревнований. Турниры всегда организованы на высшем уровне", - сказала она.

По словам директора SmartScoring Кямрана Рамазанова, обсуждения о том, кто станет лицом SmartScoring шли давно.

"В начале текущего года было запланировано дать старт данному проекту. Так как первым проводимым соревнованием в Баку является Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) мы выбрали представительницу данного вида гимнастики - белорусскую спортсменку Марию Махаринскую. Мария Махаринская - молодая талантливая и очень перспективная гимнастка, она завоевала золотую медаль в синхронных прыжках на последних Европейских играх", - добавил Рамазанов.

Отметим, что в рамках сотрудничества на официальных страницах Марии Махаринской в социальных сетях будет представлен логотип SmartScoring, будет подготовлен большой баннер для Чемпионата мира по прыжкам на батуте с фотографией гимнастки, а также будут реализовываться другие проекты.

Напомним, что ранее член сборной Азербайджана по художественной гимнастике, призер Чемпионат мира среди юниоров Арзу Джалилова стала официальным послом компании SmartScoring.

Азербайджанский бренд SmartScoring предоставляет услуги по разработке и производству электронных систем подсчета оценок и судейства, хронометража и аккредитации для проведения спортивных соревнований. В услуги SmartScoring также входит видеоконтроль, являющейся составной частью всей системы и одним из главных требований в организации состязаний международного уровня.

SmartScoring имеет большой опыт в оказании услуг в ходе спортивных соревнований. Компания успешно обеспечила системой подсчета оценок и видеоконтроля во время проведения в стране Кубков мира по прыжкам на батуте, спортивной и художественной гимнастике, Чемпионатов Европы по художественной и аэробной гимнастике, а также ряда местных турниров. Компания также успешно осуществляет деятельность за пределами страны. SmartScoring - официальный партнер Европейского гимнастического союза.