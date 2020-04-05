Кубок Европы по дзюдо отменен из-за коронавируса

Руководство Европейского союза дзюдо (EJU) приняло решение отменить проведение в Оренбурге Кубка Европы из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, турнир должен был пройти 16-17 мая. Глава EJU Сергей Соловейчик в письме на имя президента ФДР Василия Анисимова отметил, что данное решение связано со сложной эпидемиологической обстановкой в странах-участницах и что организация выполняет указание Международной федерации дзюдо об отмене всех состязаний дзюдоистов вплоть до начала июля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились около 1 млн человек, зафиксировано свыше 50 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 4 731 случай заражения, выздоровели 333 человека, умерли 43 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.