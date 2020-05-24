Матч ЛЧ в Ливерпуле привел к 41 смерти от коронавируса

Проведение матча футбольной Лиги чемпионов между английским "Ливерпулем" и испанским "Атлетико" в присутствии зрителей сказалось на заражении жителей Великобритании коронавирусом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из исследования аналитической компании Edge Health для британской Национальной службы здравоохранения (NHS), данные которого приводит газета The Times.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов прошел в Ливерпуле 11 марта и завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время, что позволило "Атлетико" выйти в четвертьфинал. На стадионе "Энфилд" присутствовали более 52 тысяч зрителей. На матч прилетело более 3 тыс. болельщиков "Атлетико", в то время как в Испании на тот момент, по данным Имперского колледжа Лондона и Оксфордского университета, было около 640 тыс. зараженных, а в Великобритании - 100 тыс. В течение 25-35 дней после матча в близлежащих больницах умерло на 41 пациента больше, чем в других клиниках.

В марте мэр города Бергамо Джорджио Гори заявил, что другой матч 1/8 финала Лиги чемпионов между итальянской "Аталантой" и испанской "Валенсией", который прошел на стадионе "Сан-Сиро" в Милане, значительно сказался на распространении коронавируса в Европе.

Футбольные соревнования в Великобритании, а также еврокубки были приостановлены в середине марта.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. В Великобритании по официальным данным зафиксировано более 258 тыс. случаев заражения, более 36 тыс. человек умерли.