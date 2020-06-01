Этап "Формулы-1" в Бразилии планируется провести со зрителями

Этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в Бразилии планируется провести со зрителями на трибунах, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом сообщил промоутер Гран-при Тамас Рохони, комментарий которого приводит Forbes.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, этап в Бразилии запланирован на 13-15 ноября.

"Подготовка к Гран-при Бразилии идет по графику, и мы уверены, что на этой трассе пройдет еще одна захватывающая гонка. Мероприятие будет проходить в соответствии с существующим контрактом без каких-либо затруднений. Мы ожидаем, что Международная автомобильная федерация подтвердит дату в ноябре, чтобы выставить билеты на продажу", - сказал Рохони.

Ранее было отменено четыре гран-при: в Нидерландах, Австралии, Монако и Франции, также на неопределенный срок отложены этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Испании, Азербайджане и Канаде. Российский этап запланирован на 25-27 сентября. В субботу Миндзрав Австрии одобрил проведение двух этапов без зрителей в Шпильберге 5 и 12 июля.