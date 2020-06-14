Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси установил рекорд Ла Лиги по числу сезонов с более чем 20-ю голами. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Opta Sports.

После того, как 32-летний форвард распечатал ворота "Мальорки" в матче 28-го тура чемпионата Испании, на его счету в нынешнем розыгрыше стало 20 мячей. Месси непрерывно покоряет эту отметку, начиная с сезона-2008/09.

Рекордным по числу голов стал сезон-2011/12, когда аргентинец забил 50 мячей.