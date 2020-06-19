Чемпион UFC готов провести бой с Хабибом

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе Александр Волкановски готов подняться в дивизионе ради поединка против россиянина Хабиба Нурмагомедова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сейчас мне предстоит защита пояса, затем, скорее всего, буду драться со следующим официальным претендентом. Но если в начале следующего года мне предложат такой бой, придется принять его", - цитирует Волкановски BJ Penn.

Спортсмен отметил, что испытывает уважение к чемпиону UFC в легком весе, однако он готов навязать Нурмагомедову борьбу в партере.