У трех футболистов РПЛ обнаружен коронавирус

"Краснодар" и московское "Динамо" договорились о переносе встречи в рамках Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте краснодарского клуба, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Результаты тестов на COVID-19 сразу трех игроков "Динамо" оказались положительными. На фоне вспышки коронавируса клуб обратился к "быкам" с просьбой о переносе. "Краснодар" в свою очередь ее удовлетворил. Как уточнили позже, матч состоится 19 июля.

Перед возобновлением сезона в РПЛ случаи заражения COVID-19 были выявлены у "Ростова". Основной состав команды был помещен на карантин. Клуб в свою очередь обратился к "Сочи" с просьбой перенести их встречу. Соперник отказался идти навстречу ростовчанам. Последние были вынуждены заявить футболистов 2003 года рождения. "Сочи" разгромил второй состав "Ростова" со счетом 10:1, вызвав критику со стороны экспертов и болельщиков.

Российский чемпионат был приостановлен на фоне пандемии коронавируса. Российский футбольный союз (РФС) объявил паузу во всех турнирах, проводимых под его эгидой.