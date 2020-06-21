Майк Тайсон бросил вызов чемпиону UFC Джону Джонсу
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон высказался о требованиях по зарплате чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Джона Джонса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ранее спортсмен заявлял о желании получать больше денег за поединки в промоушене.
По словам Тайсона, боец никогда не будет богаче боксера.
"Чтобы заработать $100 млн, Конору Макгрегору надо было подраться с Флойдом Мейвезером. Если Джонс хочет заработать по-настоящему большие деньги, ему нужно подраться со мной", - цитирует Тайсона BJ Penn.
В профессиональной карьере Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 - нокаутом) и потерпел два поражения. Еще два боя были признаны несостоявшимися. Последний бой он провел в 2005 году.
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