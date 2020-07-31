https://news.day.az/sport/1258056.html Пилот «Формулы-1» заражен коронавирусом
Пилот «Формулы-1» заражен коронавирусом
Пилот "Формула-1" "Рейсинг Пойнт", мексиканский гонщик Серхио Перес заражен коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба чемпионата мира по автогонкам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Изначально Перес пропустил обязательную пресс-конференцию из-за того, что его первый тест на COVID-19 показал сомнительный результат. Пилот сдал второй анализ, который уже показал положительный результат.
Гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, который состоится на трассе "Сильверстоун" с 31 июля по 2 августа.
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