Чемпионат Перу по футболу прерван из-за фанатов, не соблюдавших социальную дистанцию

Чемпионат Перу по футболу был прерван в субботу из-за того, что болельщики отказывались соблюдать социальную дистанцию, сообщает агентство Reuters. Турнир возобновился в пятницу после пятимесячного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В день рестарта чемпионата сотни болельщиков "Университарио" из столицы Перу Лимы собрались у домашнего стадиона команды, чтобы отметить 96-летний день рождения клуба перед гостевым матчем против команды "Академия Кантолао". Встреча завершилась со счетом 0:0. В субботу при пустых трибунах должны были пройти остальные девять матчей 7-го тура.

В Министерстве спорта Перу заявили, что болельщики не соблюдали социальную дистанцию и не носили маски, поэтому было принято решение отменить остальные матчи тура. "Нет никаких гарантий, чтобы весь чемпионат не будет отменен", - сказал глава ведомства Густаво Сан Мартин.

Выразил недовольство произошедшим и премьер-министр страны Уолтер Мартос. "Это не время для празднований", - отметил он.

В Перу из-за коронавируса умерли более 20 тыс. человек. Власти продлили чрезвычайное положение в стране до конца августа.