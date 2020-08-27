Азербайджан улучшил позицию в рейтинге УЕФА

Изменилось место Азербайджана в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, это стало возможным после победы "Карабаха" над "Шерифом" в рамках второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

В активе Азербайджана было 15,125 очков и 0,375 очков добавилось после победы, он поднялся с 26-го места на 25-е.

Отметим, что жеребьевка третьего отборочного раунда состоится 31 августа.