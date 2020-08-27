https://news.day.az/sport/1265569.html Азербайджан улучшил позицию в рейтинге УЕФА
Азербайджан улучшил позицию в рейтинге УЕФА
Изменилось место Азербайджана в рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, это стало возможным после победы "Карабаха" над "Шерифом" в рамках второго отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
В активе Азербайджана было 15,125 очков и 0,375 очков добавилось после победы, он поднялся с 26-го места на 25-е.
Отметим, что жеребьевка третьего отборочного раунда состоится 31 августа.
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