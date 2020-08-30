Звезда НБА умер в 53 года

Бывший баскетболист "Портленд Трэйл Блэйзерс" Клиффорд Робинсон умер в 53 года. Об этом сообщается на сайте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Экс-спортсмен скончался в субботу, 29 августа. "Покойся с миром, Клиффорд Робинсон - один из первых, за кем я наблюдал, будучи еще ребенком. Легенда Портленда", - прощается со звездой НБА Кевин Лав, выступающий за "Кливленд Кавальерс".

Робинсон выступал в НБА на протяжении 18 сезонов. Всего на его счету 1380 матчей в лиге. Это 15-й результат в истории НБА. Помимо "Портленд Трэйл Блэйзерс" Робинсон также выступал за "Детройт Пистонс", "Голден Стэйт Уорриорз", "Нью-Джерси Нетс". Американец завершил карьеру в 2007 году.

В 1994 году Робинсон участвовал в Матче всех звезд НБА.