«Барселона» выиграла Кубок Испании

Каталонская "Барселона" обыграла "Атлетик" из Бильбао в финале Кубка Испании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, решающая встреча турнира прошла в Севилье.

Зрители увидели голы только во втором тайме противостояния. Сперва на 60-й минуте отличился французский форвард сине-гранатовых Антуан Гризманн. Голландец Фрэнки Де Йонг спустя три минуты удвоил преимущество гостей. А на 68-й минуте аргентинский нападающий Лионель Месси довел дело до разгрома. На 71-й минуте он оформил дубль, сделав счет 4:0 в пользу "Барселоны".

В полуфинале Кубка Короля каталонцы оказались сильнее "Севильи". "Атлетик" по сумме двух встреч обыграл "Леванте".

Таким образом, "Барселона" в 31 раз за всю историю завладела трофеем. Впервые сине-гранатовые одержали победу в турнире еще в 1910 году.