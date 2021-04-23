Месси обновил рекорд Примеры

Нападающий и капитан "Барселоны" Лионель Месси - единственный футболист, который забивает в испанской Примере не менее 25 голов в 12 сезонах подряд, передает Day.Az со ссылкой на "Чемпионат".

В матче 31-го тура чемпионата Испании с "Хетафе" (5:2) 33-летний аргентинец оформил дубль. Теперь на его счету 25 голов и 9 результативных передач в нынешнем розыгрыше Примеры.

В марте Месси повторил и превзошел рекорд легендарного бразильца Пеле по количеству голов в одном чемпионате. Кроме того, аргентинец выиграл 35 трофеев вместе с "Барселоной". Он 10 раз побеждал в чемпионате Испании, 7 раз - в Кубке Испании, 8 раз - в Суперкубке Испании, 4 раза - в Лиге чемпионов, 3 раза - в Суперкубке УЕФА и 3 раза - в клубном чемпионате мира.