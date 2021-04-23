https://news.day.az/sport/1336736.html В Баку пройдет гран-при IBSA JUDO 2021
В Баку пройдет гран-при IBSA JUDO 2021
В Баку 25-26 мая пройдет Гран-при по парадзюдо - İBSA Judo Grand Prix Baku 2021, организованный Национальным параолимпийским комитетом Азербайджана (НПКА), сообщили Day.Az в пресс-службе НПКА.
Международное соревнование с участием представителей более 40 стран пройдет во Дворце спорта имени Гейдара Алиева. В связи с этим создан оргкомитет во главе с президентом НПКА Ильгаром Рагимовым. İBSA Judo Grand Prix Baku 2021 позволит набрать рейтинговые очки для участия в XVI Летних Паралимпийских играх в Токио.
В соответствии с правилами пандемии соревнования пройдут с соблюдением необходимых санитарно-гигиенических норм и без зрителей.
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