Макгрегор захотел подняться в полусредний вес ради боя с чемпионом UFC Усманом

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор заявил о желании подняться в полусредний вес ради боя с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в этой весовой категории Камару Усманом. Об этом он написал в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам спортсмена, представитель США копирует его удары, поэтому должен за это получить. При этом Макгрегор отметил, что переход в другую весовую категорию не случится раньше 2022 года.