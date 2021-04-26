https://news.day.az/sport/1337264.html Макгрегор захотел подняться в полусредний вес ради боя с чемпионом UFC Усманом
Макгрегор захотел подняться в полусредний вес ради боя с чемпионом UFC Усманом
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор заявил о желании подняться в полусредний вес ради боя с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в этой весовой категории Камару Усманом. Об этом он написал в своем Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам спортсмена, представитель США копирует его удары, поэтому должен за это получить. При этом Макгрегор отметил, что переход в другую весовую категорию не случится раньше 2022 года.
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