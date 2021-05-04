https://news.day.az/sport/1339876.html Уточнено время начала игры Турция – Азербайджан
Уточнено время начала игры Турция – Азербайджан
Стало известно время начала товарищеской игры сборной Азербайджана с Турцией.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил официальный сайт АФФА.
Сообщается, что встреча, которая состоится 27 мая на стадионе Оба в Аланье, начнется в 21:00 по бакинскому времени.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре