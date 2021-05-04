Уточнено время начала игры Турция – Азербайджан

Стало известно время начала товарищеской игры сборной Азербайджана с Турцией.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил официальный сайт АФФА.

Сообщается, что встреча, которая состоится 27 мая на стадионе Оба в Аланье, начнется в 21:00 по бакинскому времени.