https://news.day.az/sport/1352225.html Центр Гейдара Алиева продемонстрировал изображения бакинских участников Евро-2020 - ФОТО
Центр Гейдара Алиева продемонстрировал изображения бакинских участников Евро-2020 - ФОТО
В Азербайджане продолжаются различного рода мероприятия по продвижению чемпионата Европы по футболу Евро-2020.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АФФА, вечером 12 июня с помощью световой проекции на крыше Центра Гейдара Алиева были продемонстрированы изображения участников матчей группы А Евро-2020, проводимых на Бакинском олимпийском стадионе.
Напомним, что первый матч группы А чемпионата Европы по футболу был сыгран между сборными Уэльса и Швейцарии и завершился со счетом 1:1.
Следующая игра на Бакинском олимпийском стадионе состоится 16 июня: в 20:00 встретятся сборные Турции и Уэльса.
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