Назван лучший игрок матча Англия — Хорватия

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг признан лучшим игроком матча 1-го тура группового этапа Евро с командой Хорватии (1:0). Форвард "Манчестер Сити" забил единственный гол встречи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, сборная Англии встретилась с национальной командой Хорватии. Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы - 2020 состоялся на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Англия) и завершился победой британского коллектива со счётом 1:0. Обслуживала встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато.

Единственный гол в матче забила сборная Англии. На 57-й минуте отметился Рахим Стерлинг. Быстрая атака прошла у англичан. Филлипс с правого края сместился к центру и сделал передачу в штрафную - Стерлинг опередил защитника, выскочил на оперативное пространство перед воротами и пробил Ливаковича. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу Англии.