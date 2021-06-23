ЕВРО-2020: Открыт счет на матче Германия-Венгрия

23:11

Здорово вышли венгры на 11 минуте из обороны в атаку, далее последовала подача в штрафную на Салаи, который открылся между двух защитников и в падении головой переправил мяч в угол ворот! 1:0.

23:01

На стадионе "Альянц-Арена" в Мюнхене в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2020 начался матч сборных Германии и Венгрии.

Стартовые составы

Сборная Германии: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс, Киммих, Госенс, Гюндоган, Кроос, Хаверц, Зане, Гнабри.

Сборная Венгрии: Гулачи, Ботка, Него, Орбан, О. Солои, Фиоло, Кляйнхайслер, А. Нодь, Шефер, А. Солои, Шоллои.

Обслуживает встречу бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасёвым. Помогают ему ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери - нидерландец Данни Маккели.

Напомним, в группе F, помимо немцев и венгров, выступают национальные команды Франции и Португалии.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Баку.