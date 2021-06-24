Кто сыграет в Баку?

Определились все пары плей-офф 16-го чемпионата Европы по футболу, который стартовал 11 июня, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Чемпионат Европы по футболу UEFA EURO 2020 по случаю 60-летия с момента первого первенства впервые в истории проходит в 11 крупных городах Европы - Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме, Санкт-Петербурге и Севилье. Подобная акция проведения турнира в различных крупных городах Европы носит разовый характер: в 2024 году следующий чемпионат Европы состоится в обычном формате. Впервые в истории турнира используется система видеопомощи арбитрам (VAR).

Групповой этап

В групповом этапе турнира играли 24 сборные. Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест вышли в плей-офф. Ниже представлены результаты игр и таблицы.

Группа A: Италия - 9 очков, Уэльс, Швейцария - по 4, Турция - 0.

Группа B: Бельгия - 9, Дания, Финляндия, Россия - по 3.

Группа C: Нидерланды - 9, Австрия - 6, Украина - 3, Северная Македония - 0.

Группа D: Англия - 7, Хорватия, Чехия - по 4, Шотландия - 1.

Группа E: Швеция - 7, Испания - 5, Словакия - 3, Польша - 1.

Группа F: Франция - 5, Германия, Португалия - по 4, Венгрия - 1.

Групповой этап

11 июня

Группа A: Рим. Турция - Италия - 0:3

12 июня

Группа A: Баку. Уэльс - Швейцария - 1:1

Группа B: Копенгаген. Дания - Финляндия - 0:1

Группа B: Санкт-Петербург. Бельгия - Россия - 3:0

13 июня

Группа D: Лондон. Англия - Хорватия - 1:0

Группа C: Бухарест. Австрия - Северная Македония - 3:1

Группа C: Амстердам. Нидерланды - Украина - 3:2

14 июня

Группа D: Глазго. Шотландия - Чехия - 0:2

Группа E: Санкт-Петербург. Польша - Словакия - 1:2

Группа E: Севилья. Испания - Швеция - 0:0

15 июня

Группа F: Будапешт. Венгрия - Португалия - 0:3

Группа F: Мюнхен. Франция - Германия - 1:0

16 июня

Группа B: Санкт-Петербург. Финляндия - Россия - 0:1

Группа A: Баку. Турция - Уэльс - 0:2

Группа A: Рим. Италия - Швейцария - 3:0

17 июня

Группа C: Бухарест. Украина - Северная Македония - 2:1

Группа B: Копенгаген. Дания - Бельгия - 1:2

Группа C: Амстердам. Нидерланды - Австрия - 2:0

18 июня

Группа E: Санкт-Петербург. Швеция - Словакия - 1:0

Группа D: Глазго. Хорватия - Чехия - 1:1

Группа D: Лондон. Англия - Шотландия - 0:0

19 июня

Группа F: Будапешт. Венгрия - Франция - 1:1

Группа F: Мюнхен. Португалия - Германия - 2:4

Группа E: Севилья. Испания - Польша - 1:1

20 июня

Группа A: Рим. Италия - Уэльс - 1:0

Группа A: Баку. Швейцария - Турция - 3:1

21 июня

Группа C: Амстердам. Северная Македония - Нидерланды - 0:3

Группа C: Бухарест. Украина - Австрия - 0:1

Группа B: Копенгаген. Россия - Дания - 1:4

Группа B: Санкт-Петербург. Финляндия - Бельгия - 0:2

22 июня

Группа D: Лондон. Чехия - Англия - 0:1

Группа D: Глазго. Хорватия - Шотландия - 3:1

23 июня

Группа E: Севилья. Словакия - Испания - 0:5

Группа E: Санкт-Петербург. Швеция - Польша - 3:2

Группа F: Мюнхен. Германия - Венгрия - 2:2

Группа F: Будапешт. Португалия - Франция - 2:2



Игры стадии плей-офф

Отметим, что на Олимпийском стадионе в Баку в четвертьфинале, 3 июля, сыграют победители пар Уэльс - Дания и Нидерланды - Чехия.

1/8 финала

26 июня

1: 20:00 Уэльс - Дания. Амстердам

2: 23:00 Италия - Австрия. Лондон

27 июня

3: 20:00 Нидерланды - Чехия. Будапешт

4: 23:00 Бельгия - Португалия. Севилья

28 июня

5: 20:00 Хорватия - Испания. Копенгаген

6: 23:00 Франция - Швейцария. Бухарест

29 июня

7: 20:00 Англия - Германия. Лондон

8: 23:00 Швеция - Украина. Глазго

1/4 финала

2 июля

Четвертьфинал 1: 20:00 Победитель матча 6 - победитель матча 5. Санкт-Петербург

Четвертьфинал 2: 23:00 Победитель матча 4 - победитель матча 2. Мюнхен

3 июля

Четвертьфинал 3: 20:00 Победитель матча 1 - победитель матча 3. Баку

Четвертьфинал 4: 23:00 Победитель матча 8 - победитель матча 7. Рим

Полуфиналы

6 июля

Полуфинал 1: 23:00 Победитель четвертьфинала 1 - победитель четвертьфинала 2. Лондон

7 июля

Полуфинал 2: 23:00 Победитель четвертьфинала 4 - победитель четвертьфинала 3. Лондон

Финал

11 июля

23:00 Победитель полуфинала 1 - победитель полуфинала 2. Лондон