Где и когда пройдут матчи плей-офф ЕВРО-2020. Кто сыграет в Баку?
Определились все пары плей-офф 16-го чемпионата Европы по футболу, который стартовал 11 июня, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Чемпионат Европы по футболу UEFA EURO 2020 по случаю 60-летия с момента первого первенства впервые в истории проходит в 11 крупных городах Европы - Амстердаме, Баку, Будапеште, Бухаресте, Глазго, Копенгагене, Лондоне, Мюнхене, Риме, Санкт-Петербурге и Севилье. Подобная акция проведения турнира в различных крупных городах Европы носит разовый характер: в 2024 году следующий чемпионат Европы состоится в обычном формате. Впервые в истории турнира используется система видеопомощи арбитрам (VAR).
Групповой этап
В групповом этапе турнира играли 24 сборные. Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест вышли в плей-офф. Ниже представлены результаты игр и таблицы.
Группа A: Италия - 9 очков, Уэльс, Швейцария - по 4, Турция - 0.
Группа B: Бельгия - 9, Дания, Финляндия, Россия - по 3.
Группа C: Нидерланды - 9, Австрия - 6, Украина - 3, Северная Македония - 0.
Группа D: Англия - 7, Хорватия, Чехия - по 4, Шотландия - 1.
Группа E: Швеция - 7, Испания - 5, Словакия - 3, Польша - 1.
Группа F: Франция - 5, Германия, Португалия - по 4, Венгрия - 1.
Групповой этап
11 июня
Группа A: Рим. Турция - Италия - 0:3
12 июня
Группа A: Баку. Уэльс - Швейцария - 1:1
Группа B: Копенгаген. Дания - Финляндия - 0:1
Группа B: Санкт-Петербург. Бельгия - Россия - 3:0
13 июня
Группа D: Лондон. Англия - Хорватия - 1:0
Группа C: Бухарест. Австрия - Северная Македония - 3:1
Группа C: Амстердам. Нидерланды - Украина - 3:2
14 июня
Группа D: Глазго. Шотландия - Чехия - 0:2
Группа E: Санкт-Петербург. Польша - Словакия - 1:2
Группа E: Севилья. Испания - Швеция - 0:0
15 июня
Группа F: Будапешт. Венгрия - Португалия - 0:3
Группа F: Мюнхен. Франция - Германия - 1:0
16 июня
Группа B: Санкт-Петербург. Финляндия - Россия - 0:1
Группа A: Баку. Турция - Уэльс - 0:2
Группа A: Рим. Италия - Швейцария - 3:0
17 июня
Группа C: Бухарест. Украина - Северная Македония - 2:1
Группа B: Копенгаген. Дания - Бельгия - 1:2
Группа C: Амстердам. Нидерланды - Австрия - 2:0
18 июня
Группа E: Санкт-Петербург. Швеция - Словакия - 1:0
Группа D: Глазго. Хорватия - Чехия - 1:1
Группа D: Лондон. Англия - Шотландия - 0:0
19 июня
Группа F: Будапешт. Венгрия - Франция - 1:1
Группа F: Мюнхен. Португалия - Германия - 2:4
Группа E: Севилья. Испания - Польша - 1:1
20 июня
Группа A: Рим. Италия - Уэльс - 1:0
Группа A: Баку. Швейцария - Турция - 3:1
21 июня
Группа C: Амстердам. Северная Македония - Нидерланды - 0:3
Группа C: Бухарест. Украина - Австрия - 0:1
Группа B: Копенгаген. Россия - Дания - 1:4
Группа B: Санкт-Петербург. Финляндия - Бельгия - 0:2
22 июня
Группа D: Лондон. Чехия - Англия - 0:1
Группа D: Глазго. Хорватия - Шотландия - 3:1
23 июня
Группа E: Севилья. Словакия - Испания - 0:5
Группа E: Санкт-Петербург. Швеция - Польша - 3:2
Группа F: Мюнхен. Германия - Венгрия - 2:2
Группа F: Будапешт. Португалия - Франция - 2:2
Игры стадии плей-офф
Отметим, что на Олимпийском стадионе в Баку в четвертьфинале, 3 июля, сыграют победители пар Уэльс - Дания и Нидерланды - Чехия.
1/8 финала
26 июня
1: 20:00 Уэльс - Дания. Амстердам
2: 23:00 Италия - Австрия. Лондон
27 июня
3: 20:00 Нидерланды - Чехия. Будапешт
4: 23:00 Бельгия - Португалия. Севилья
28 июня
5: 20:00 Хорватия - Испания. Копенгаген
6: 23:00 Франция - Швейцария. Бухарест
29 июня
7: 20:00 Англия - Германия. Лондон
8: 23:00 Швеция - Украина. Глазго
1/4 финала
2 июля
Четвертьфинал 1: 20:00 Победитель матча 6 - победитель матча 5. Санкт-Петербург
Четвертьфинал 2: 23:00 Победитель матча 4 - победитель матча 2. Мюнхен
3 июля
Четвертьфинал 3: 20:00 Победитель матча 1 - победитель матча 3. Баку
Четвертьфинал 4: 23:00 Победитель матча 8 - победитель матча 7. Рим
Полуфиналы
6 июля
Полуфинал 1: 23:00 Победитель четвертьфинала 1 - победитель четвертьфинала 2. Лондон
7 июля
Полуфинал 2: 23:00 Победитель четвертьфинала 4 - победитель четвертьфинала 3. Лондон
Финал
11 июля
23:00 Победитель полуфинала 1 - победитель полуфинала 2. Лондон
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