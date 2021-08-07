Токио-2020: Мария Стадник завоевала бронзу

Сборная Азербайджана завоевала еще одну медаль на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

Как передает Day.Az со ссылкой на Аpasport.az, бронзовую медаль завоевала наша вольница Мария Стадник.

Стадник в весовой категории до 50 кг накануне проиграла в полуфинале, но легко победила (10:0) Намуунтцэг Очири (Монголия) в борьбе за бронзовую медаль.

Таким образом спортсменка записала в свой актив 7-ю медаль.