https://news.day.az/sport/1368183.html Токио-2020: Мария Стадник завоевала бронзу
Токио-2020: Мария Стадник завоевала бронзу
Сборная Азербайджана завоевала еще одну медаль на летних Олимпийских играх в Токио-2020.
Как передает Day.Az со ссылкой на Аpasport.az, бронзовую медаль завоевала наша вольница Мария Стадник.
Стадник в весовой категории до 50 кг накануне проиграла в полуфинале, но легко победила (10:0) Намуунтцэг Очири (Монголия) в борьбе за бронзовую медаль.
Таким образом спортсменка записала в свой актив 7-ю медаль.
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