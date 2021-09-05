Токио-2020. Азербайджан стал десятым на Паралимпиаде

В Токио завершилась Летняя Паралимпиада-2020, в которой участвовали азербайджанские спортсмены.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, сборная Азербайджана завоевала 19 наград (14-1-4) на Играх и заняла десятое месте в общекомандном зачете.

Дзюдоисты Шахана Гаджиева (48 кг), Севда Велиева (57 кг), Вугар Ширинли (60 кг), Ханым Гусейнова (63 кг), Дурседеф Керимова (+70 кг) и Гусейн Рагимли (81 кг), пловцы Роман Салей (100 м на спине, 100 м вольным стилем и 100 м баттерфляем) и Вели Исрафилов (100 м брассом), атлеты Гамид Гейдари (метание копья), Эльвин Астанов (толкание ядра), Ламия Велиева (400 м) и Орхан Асланов (прыжки в длину) стали чемпионами, Велиева стала второй в беге на 100 м, а Парвин Мамедов (пауэрлифтинг, 49 кг), дзюдоисты Намик Абаслы (66 кг), Ильхам Закиев (+100 кг) и Саид Наджафзаде (прыжки в длину) завоевали бронзу.

Первое место в медальном зачете занял Китай (96-60-51), за которым следуют Великобритания (41-38-45), США (37-36-31), ПК России (36-33-49) и Нидерланды (25-17-17).

Медали завоевали паралимпийцы из 86-и стран.

