https://news.day.az/sport/1378440.html Азербайджан продвинулся в медальном зачете на I Играх стран СНГ - ФОТО
Азербайджан продвинулся в медальном зачете на I Играх стран СНГ - ФОТО
Азербайджан продвинулся в медальном зачете I Игр стран СНГ, проходящих в столице Татарстана Казани (Российская Федерация).
Так, накануне азербайджанские дзюдоисты Сабина Алиева (52 кг) и Ровшан Алиев (60 кг) стали чемпионами, Ахзмед Юсифов (60 кг) завоевал серебро, Шафаг Гамидова (48 кг), Эльчин Гусейнов (66 кг), Мурад Фатиев (81 кг) и Джамал Фейзиев (+100 кг) стали третьими.
Таким образом, на данный момент в активе команды 13 золотых, 10 серебряных и 23 бронзовые медали. С этим показателем Азербайджан занимает третье место в медальном зачете, опережая Казахстан. На первом месте находится Россия (95-32-38), на втором - Узбекистан (21-29-30).
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре