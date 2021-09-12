Определился победитель Гран-при Италии "Формулы-1"

Австралийский пилот команды "Макларен" Даниэль Риккьярдо стал победителем основной гонки Гран-при Италии - 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Второе место в гонке занял напарник Риккьярдо по команде британец Ландо Норрис, третьим к финишу пришел мексиканец Серхио Перес из "Ред Булл", но к его времени было добавлено пять штрафных секунд, после чего призовое место перешло к финну Валттери Боттасу из "Мерседеса", стартовавшему с конца пелотона и выигравшему в субботу спринтерскую гонку.

Риккьярдо одержал восьмую победу в карьере и первую с 2018 года, тогда он выступал в составе "Ред Булл". Для "Макларена" этот успех стал первым с 2012 года, когда Гран-при Бразилии выиграл британец Дженсон Баттон. Победный дубль команда в последний раз делала в 2010 году.

На 26-м круге лидеры чемпионата нидерландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и британец Льюис Хэмилтон из "Мерседеса" столкнулись друг с другом и сошли с дистанции.

В общем зачете лидирует Ферстаппен, набрав 226,5 очка, второе место занимает Хэмилтон (221,5), третьим идет Боттас (141). Шумахер и Мазепин очков не набрали и занимают 19-е и 21-е места соответственно. В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес" (362,5), вторым идет "Ред Булл" (344,5), третьим - "Макларен" (215).

Следующий этап "Формулы-1" пройдет с 24 по 26 сентября в России.