Российский сайт совершил провокацию против азербайджанского футболиста

Один из популярных российских спортивных сайтов Sports.ru представил игрока национальной сборной Азербайджана и польской "Легии" Махира Эмрели в качестве армянского футболиста.

Как сообщает Day.Az, во время текстовой трансляции матча "Спартак" - "Легия" группового этапа Лиги Европы УЕФА 24-летний нападающий гостей был назван армянином.

Отметим, что Эмрели был заменен на 83-й минуте матча.