https://news.day.az/sport/1380555.html Российский сайт совершил провокацию против азербайджанского футболиста - ФОТО
Российский сайт совершил провокацию против азербайджанского футболиста - ФОТО
Один из популярных российских спортивных сайтов Sports.ru представил игрока национальной сборной Азербайджана и польской "Легии" Махира Эмрели в качестве армянского футболиста.
Как сообщает Day.Az, во время текстовой трансляции матча "Спартак" - "Легия" группового этапа Лиги Европы УЕФА 24-летний нападающий гостей был назван армянином.
Отметим, что Эмрели был заменен на 83-й минуте матча.
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