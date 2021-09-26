https://news.day.az/sport/1384079.html Махир Эмрели забил, но не спас Легию от поражения - ВИДЕО
Махир Эмрели забил, но не спас Легию от поражения - ВИДЕО
В Польше прошел ряд матчей 9-го тура Экстраклассы.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, "Легия", за которую выступает форвард сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели, сыграл в родных стенах с "Ракувом". Встреча завершилась поражением хозяев поля со счетом 2:3.
Эмрели отыграл весь матч, забив первый гол своей команды на 33-й минуте.
На данный момент, "Легия" с 9-ю очками идет на 14-м месте.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре