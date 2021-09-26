Махир Эмрели забил, но не спас Легию от поражения

В Польше прошел ряд матчей 9-го тура Экстраклассы.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, "Легия", за которую выступает форвард сборной Азербайджана по футболу Махир Эмрели, сыграл в родных стенах с "Ракувом". Встреча завершилась поражением хозяев поля со счетом 2:3.

Эмрели отыграл весь матч, забив первый гол своей команды на 33-й минуте.

На данный момент, "Легия" с 9-ю очками идет на 14-м месте.