День азербайджанского дзюдо на французском татами

Не ошибусь, если скажу, что после Олимпийских игр в Токио, которые, как известно, завершились для азербайджанских спортсменов, мягко говоря, не совсем удачно, больше всего критике подверглась наша команда дзюдоистов. Если за женскую половину команды Ирине Киндзерской и удалось сделать "стук палочки за всех", то у мужчин подобной палочки выручалочки не нашлось. Поэтому как на спортсменов, так и на руководство Азербайджанской федерации дзюдо (АФД) обрушился шквал критики, причем далеко не всегда справедливой. В чем только не обвиняли федерацию - и в неправильном распределении финансов, и в неверном подборе тренерских кадров и даже в "тапшевании" некоторых дзюдоистов через именитых родственников. Однако, время все расставило по своим местам и после мер, принятых АФД, всего за полтора месяца после Игр в копилке нашей сборной появилась уже третья золотая медаль с крупнейших международных состязаний!

После успеха Хидаята Гейдарова и Мамедали Мехтиева, победивших на турнире "Гран-при" в Загребе, очередным "золотодобытчиком" стал Азербайджана стал Балабек Агаев, блестяще выступивший в первый день турнира "Большого шлема", начавшегося в Париже. А поймавший кураж Хидаят Гейдаров (73 кг), выступивший в четвертьфинале, смог победить в утешительных поединках и завоевать "бронзу"!

Самое интересное, что Балабек, чье имя практически не знакомо даже азербайджанским болельщикам дзюдо, не говоря уже об иностранцах, выступает в категории до 60 кг, которая уже много лет считается ахиллесовой пятой нашего мужского дзюдо. Придя в сборную сразу после назначения ее главным тренером Мовлуда Миралиева, Агаев с лихвой оплатил доверие тренерского штаба, буквально разнеся всех соперников на своем пути. Балабек начал с победы над Жоланом Флоримонтом (Франция), после чего одолел Генки Когу (Япония) и Сумиябазара Энхтайвана (Монголия), выйдя в финал. В решающей схватке он "иппоном" победил россиянина Рамазана Абдулаева. Таким образом, побив в самой проблемной для нас весовой категории, азербайджанский дзюдоист положил конец всем разговорам о т.н. "кризисе" в отечественном дзюдо и доказал правильность послеолимпийских действий и решений руководства федерации. Признаю, что даже при всем моем пессимизме, две медали за один день на таком престижнейшем турнире как парижский Большой шлем" - это реальный успех.

Да, в весе до 66 кг Исмаил Ибрагимов на старте проиграл Робину Коррадо (Франция), а Ибрагим Алиев начал с победы над Хуаном Эрнандесом (Колумбия), после чего потерпел поражение от Валиде Хьяра (Франция).

Да, Тельман Велиев (73 кг) выиграл у Давида Лимы (Бразилия), но в следующем круге уступил Александру Райчу (Румыния). Но, турнир только начался и впереди у нас есть еще три дзюдоиста - Мурад Фатиев (81 кг), Мамедали Мехдиев (90 кг) и Ушанги Кокаури (свыше 100кг), каждый из которых способен подняться на пьедестал почета в Париже. Прием на высшую его ступень.

Вюгар Вюгарлы, специально для Day.az