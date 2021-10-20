Азербайджанские шахматисты успешно стартовали на мемориальном турнире в Бангладеш

Азербайджанские шахматисты успешно стартовали на мемориальном турнире в столице Бангладеш Дакке.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на соревновании Азербайджан представляют Вугар Асадли, Мисратдин Искендеров, Ульви Садыгов, Вугар Расулов и Азер Мирзоев. В первом туре В.Асадли победил пакистанца Махмуда Лодхи, М.Искендеров индийского шахматиста Бисваса Сурата, В.Расулов - Чоудхури Аната из Бангладеша, А.Мирзоев - еще одного местного спортсмена Заура Рахмана и набрали в свой актив 1 очко. Из наших шахматистов сопернику уступил только Ульви Садыгов.

В турнире принимают участие 102 шахматиста, из них 33 гроссмейстера.

Турнир, который продлится до 27 октября, проходит по швейцарской системе и состоит из 9 туров.